許維恩、王家梁6月喜迎女兒「忒忒」出生，正式組成一家三口，升格當新手媽媽的許維恩不吝嗇分享育兒日常，大讚老公是神隊友，她今（8日）凌晨則曬出，王家梁和女兒的熟睡照，大讚父女同個睡姿超有默契，她不忍心吵醒他們，還因此跑到隔壁房間睡。

許維恩曬出「半夜福利照」，只見王家梁和女兒躺在床上熟睡，父女不約而同都是側身入鏡，讓許維恩笑說：「看你們睡成這樣～還同一個睡姿超有默契，太可愛了，實在不忍心吵醒你們，我也已經沒位置睡了，我去隔壁房間睡去，寶寶假期愉快」，最後還用翻白眼貼圖寫下：「媽媽的日常」。

照片中，王家梁穿白色上衣和四角褲熟睡，吸引網友歪樓留言：「怎麼睡著也這麼帥」、「大王的睡姿太性感了吧」、「爸爸好性感」。其實，王家梁過去就曾裸上身育兒照引發討論，表示他是當爸爸才知道，不穿衣服才是合理的，「你能想像洗屁屁的時候，被噴一堆黃金在身上或是拍嗝的時候溢奶到身上，所以我現在只要帶忒忒去洗屁屁的時候，會先把上衣脫了。以防衣服一直換。」