烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天呼籲各國領袖展現團結一致的精神支持以色列，並共同譴責伊斯蘭主義運動組織「哈瑪斯」（Hamas）的「恐怖攻擊」。

路透社報導，以色列遭哈瑪斯突襲，造成超過200人喪生，逾千人受傷，堪稱以色列半個世紀以來傷亡最慘重的一天。以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）矢言展開「強烈報復」。

俄羅斯19個月前全面入侵烏克蘭，烏軍持續與俄軍作戰至今。澤倫斯基表示，以色列就如同烏克蘭，「完全有權」捍衛自己。

澤倫斯基在今晚公布的談話影片中表示：「讓人類生命的價值以及對恐怖主義的零容忍，成為最終讓全球團結一致的原則…無論他們將飛彈瞄準何方，無論他們攻擊誰，恐怖分子必將落敗，這對全世界而言都相當重要。」

去年2月俄軍全面入侵烏克蘭以來，烏克蘭與以色列的關係始終緊張。尼坦雅胡雖然向烏克蘭提供大量人道主義援助，但始終拒絕提供武器給基輔。

身為美國主要合作夥伴的以色列是在政治上與西方結盟的國家中，與俄羅斯關係最密切的國家。

這起突襲事件發生後，俄羅斯發出的訊息比烏克蘭更淡定，僅呼籲巴勒斯坦和以色列「立即停火」，並表示正就這起暴力事件與以色列、巴勒斯坦和阿拉伯國家展開交涉。