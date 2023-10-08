網紅孫生9月初與館長（陳之漢）合作拍片，做了重訓、格鬥、柔術等高強度訓練，怎料隔日孫生因橫紋肌溶解症住院5天，雖然他在影片中強調「沒有責怪館長的意思」，但仍引來館長的不滿，在直播中直嗆孫生「做效果加水」，孫生事後也發文回擊；對此，「反骨男孩」團長酷炫也在最新影片中向館長道歉，並表示可以理解孫生的心情。

酷炫在影片開頭便提到，他與館長助理小宇卡在中間不知所措，但他分別站在孫生與館長的立場，由於「橫紋肌溶解」若到一定程度可能會造成死亡，所以可以理解孫生的情緒為何激動，但他也坦承，孫生講話「平時大概加水20%」所以的確可能如館長所述，孫生有誇大的可能，因此他也向館長鄭重道歉。

然而，他提到，由於他們的身分是網紅，出事都會拿起相機拍攝「這是我們的工作，館長我們也很為難」，如今因工作發生一些讓館長感到不舒服的事情「希望館長大人有大量」不要往心裡去。

最後，酷炫表示，自己並不想要惹事，私下也跟小宇通過電話，對於影響到館長事業經營非常抱歉，而他也再次強調，可以理解雙方立場，孫生說的話也沒有惡意。