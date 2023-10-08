該2名女子不知為何雙雙滾地打架，裙子於混戰中遭掀起，丁字褲、蜜桃臀皆被看得一清二楚。（ 翻攝畫面/ 截自「爆料公社二社」）

一名網友前（7）日於「爆料公社二社」發佈一則影片，附文稱「精彩的女子格鬥，現在的小女生越來越粗殘，拉都拉不住」。根據影片畫面顯示，該2名女子不知為何雙雙滾地打架，除了邊戰邊飆三字經、互拽頭髮，更亂扯對方身上衣物，裙子混戰中遭掀起，丁字褲、蜜桃臀皆被看得一清二楚。值得注意的是，影片中一名黑衣男子從中勸架，但卻仍然無法將2人拉開，網友對此無情嘲諷：「一定是為了一個男人的故事」。

該影片發佈後，迅速引起網友前來觀戰，更看熱鬧不嫌事大：「男生居然拉不開兩個妹子？」、「那男的只想坐搖滾區根本沒認真拉吧」、「男裁判滿敬業的，我都有點羨慕，轉播單位怎麼只有這麼一點畫面，這樣不行，後續的勒，我們需要的精彩畫面呢？」、「這男生確定有在勸架欸」、「這應該算是巴西柔術的一種吧」。

有律師對此指出，根據《刑法》第277條，傷害人的身體或健康的人，將被處5年以下有期徒刑、拘役或50萬元以下罰金。另，「傷害」的定義不只是侷限於身體，分為身體上的傷害與精神上的傷害，意思就是，雖然生理上就沒有造成「傷害」，但如果精神上受到傷害，仍可能成立輕微傷害罪。