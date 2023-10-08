美國進口豬肉遭查獲洗產地成加拿大豬、英國豬，國民黨台北市議員張斯綱8日痛批，民進黨政府沒誠信，根本是「放豬的小孩」。他向與他角逐立委席次的民進黨立委吳思瑤提出質疑，是否做到對萊豬進口「最嚴密食安管控」的承諾，更豪賭1000份豬排，說服大家未來不會出現萊豬。

張斯綱於臉書貼文列舉近年民進黨重大事件，包含任內5次停電、農業部雞蛋有包膜說法遭打臉、衛福部說掌握美豬流向卻流入上百家下游廠商，無法追查及聲稱進口豬不到1成，實際數據確超過2成，「想閃都閃不掉」。

張斯綱表示，從這些事件中可以知道，民進黨就是「放羊的小孩」，更準確地說應該是「放豬的小孩」，每次都還沒搞清楚狀況就「先騙再說」，反正講求的就是「維穩優先」。他狠酸，經濟部長王美花停電後的雞排還沒發，衛福部次長又立下「台灣沒有萊豬」的新承諾，質疑民眾根本不相信。

張斯綱也質疑吳思瑤，是否做到她對萊豬會做到「史上最嚴密食安管控」的保證。他痛批，吳現在只剩吹捧民進黨總統參選人賴清德「眼中有淚和愛，有執著與堅定」，質疑她是否認為賴眼裡有誠實與食安。最後，他進一步詢問，吳是否相信王必勝的話。