民進黨總統參選人賴清德的YouTube音樂頻道《Lofi on 賴》訂閱數破萬，賴清德競選辦公室發言人郭雅慧8日表示，參與「2024 療癒系音樂徵件計畫」的投稿者眾多，《Lofi on 賴》頻道現已24小時直播第二波徵件作品，以及歷屆總統歌曲「療癒無人聲版」，徵件只到10月15日，歡迎喜歡音樂的朋友踴躍投稿。

郭雅慧表示，「2024 療癒系音樂徵件計畫」投稿者來自四面八方，包含18歲高中生、28歲上班族、35歲金屬樂團主唱，還有50歲媽媽，以及遠在美國的台灣創作者，竹北市長鄭朝方也親自創作樂曲投稿。

其中，有名37歲投稿者林恬毓是四寶媽，林說，8年前與老公一起創作的未完成品，透過此次機會重新製作，靈感來自於家庭與孩子，珍惜陪著孩子們成長的時光、珍惜得來不易的民主自由。50歲李欣怡為在美台灣人，希望把當下流行的Lofi與台灣味做結合，特別選《望春風》這首曲調，並加入二胡等傳統台灣元素。

而18歲的陳柔伊去年才學會使用編曲軟體，首次參與音樂投稿的她，得知音樂被收錄後，給了她很大的信心，未來也會繼續創作投稿。

鄭朝方則是以台灣歌謠為引，創作出「相思的雨」作品，巧妙的結合客家山歌元素，佐以溫暖的電鋼琴，搭配細雨綿綿的實境聲響，低擾氳潤的陪伴每位聆聽的朋友們。而鄭朝方也特別表示，他是在中秋連假公餘時間，挑戰20分鐘內，把作品精準完成。

鄭朝方曾入圍金曲獎，曾任通訊軟體LINE全球中文主題曲製作人，2016年參加蔡英文總統競選歌曲比賽更奪得網路票選冠軍，他希望這次的創作能為賴清德主席帶來厚實原生的文化力量，讓在地文化綻放，壯美相隨。