在試圖與中國角逐世界工廠寶座的競爭中，墨西哥、印度和越南等國正發現自己面臨著一個強大的「對手」：中國廣袤的內陸地區。例如，自2018年初以來，中國中西部15個省份的出口遽增94％，且在今年8月份的前12個月裡，這些省份的出口總額超過印度、墨西哥和越南。中國也因此正深化在全球製造業領域中的主導地位。

財聯社報導，隨著企業在中國中西部省份尋找更廉價的土地和勞動力，低成本製造業正在遠離繁華的沿海地區。然而，不少海外研究機構卻發現，產業鏈的遷移正使中國內陸省份的出口變得更為繁榮，中國正深化在全球製造業大片領域中的主導地位。

哈佛大學甘迺迪學院經濟學家漢森（Gordon Hanson）表示，「在可預見的未來，中國仍將成為全球製造業的主要參與者」，他在2020年的一篇論文中，就探討更多製造業轉移到中國內陸的可能性。

根據數據提供商司爾亞司（CEIC）編製的數據，自2018年初以來，隨著工廠生產向珠江三角洲和長江三角洲以外的地區擴展，中國中西部15個省份的出口猛增了94％。在截至今年8月份的前12個月裡，這些省份的出口總額達到6300億美元，超過同期印度的4250億美元、墨西哥的5900億美元和越南的3460億美元。

中國內陸地區的出口增速也超過這些國家，儘管不少海外企業對中國以外的一些製造業生產中心興趣增加，但與中西部15個省份出口的接近翻番相比，自2018年初以來，印度的出口只增長41％，墨西哥的出口增長43％，越南的出口增長56％。

企業搬遷背後的原因，是尋求低成本。推動企業進入內陸地區的其他因素還包括：尋找更便宜的土地成本，以及沿海城市所制定的更嚴格規定，例如減少汙染或將工業區重新劃分為住宅開發區域。

美國榮鼎諮詢（Rhodium Group）在最近的一份報告稱，將工廠遷出中國到其他國家，可能對中國製造業的影響並不大，因為這些工廠仍將依賴中國供應商提供材料和零組件。

報導指出，中國的一個優勢是其規模。中國在各種商品的製造領域一直佔據著絕對優勢，這證明即使中國工人的平均工資不斷上漲，中國的工廠仍有能力壓低總體成本。

中國工廠還可以受益於國內銀行提供的廉價貸款，以及幾乎所有能想到的零組件和原材料供應商。例如，中國的物流成本僅是印度的一小部分，印度的港口和道路基礎設施遠無法與中國相媲美。

經濟學家表示，這些都意味著，越南、印度和孟加拉等新興製造業國家，想要與中國競爭，仍面臨著巨大的挑戰。