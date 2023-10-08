副總統賴清德日前以反質詢回應中山大學女大生提問民進黨貪汙腐敗問題，導致女學生以及家長被肉搜，賴清德昨雖說沒有否定問題，對此侯友宜競選辦公室發言人王敏旭認為，女學生對於執政當權者，勇於質疑的勇氣，但賴清德卻毫無勇氣不敢面對當前民進黨各種貪汙腐敗問題，反而想解決提出問題的人，「見笑轉生氣」反質問來轉移焦點，讓女大生飽受被公審的壓力，更充分顯露民進黨獨裁又傲慢的鴨霸心態。

中山大學該名女大生在臉書社團發文說明，「如果執政者給大家的印象是弊案很多，對我來說就是一個很不正常的現象。如果博士論文需要封存不能查閱，我也覺得很不正常。政府標案不能公開，我也覺得很不正常。許多問題產生的當下，沒有辦法正面回應我覺得也很不正常。」

侯競辦發言人王敏旭認為，年輕學子勇於發聲、提出質疑都是關懷公共事務的展現，從疫苗採購、光電弊案、到近來的雞蛋進口等等民進黨各種貪汙腐敗問題，都是廣大人民的心聲，身為副總統的賴清德一句反省道歉都沒有，怎麼好意思厚著臉皮談民主？

國民黨立委王鴻薇也說，親綠媒體先惡意剪接成女學生被賴清德打臉，之後女學生跟家長都被肉搜，想請問賴清德這就是台灣的民主、言論自由嗎？這就是民進黨重視年輕人的聲音嗎？

王說，賴清德自己跑去校園演講，但面對學生提問，沒有辦法回覆，動用親綠媒體剪接扭曲，還要找民進黨側翼攻擊學生、學生家長，來保護賴清德，「所以你的能耐就是只能靠親綠媒體跟網軍保護嗎？」

王痛批，這件事情凸顯賴清德的大言不慚，賴曾說這次選舉是威權和民主的選擇，那女大生被肉搜這件事情，什麼是專制，什麼是民主不就一目瞭然了嗎？