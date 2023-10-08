廣東省廣州市32歲的女富豪李喜梅，雖然患有罕見疾病「成骨不全症」（又稱玻璃娃娃），但靠著直播賺取大量的錢財，甚至成為當地知名的女富豪。而近期他再次結婚，嫁給26歲的小鮮肉老公。而為了這場婚禮，李喜梅更是砸下價值人民幣3000萬（折合新台幣約1.34億元）的嫁妝給老公，羨煞不少網友。

根據大陸媒體報導指出，李喜梅因罹患成骨不全症，所以身高僅有80多公分，也因為生病的關係，李喜梅早早就結束學業，靠著唱歌、賣藝維生。雖然中間李喜梅曾有過一段段婚姻，但還是因為生病的關係而離婚收場。而好在，在大陸網際網路發展之際，李喜梅意外成為一名知名網紅，甚至靠著直播一躍成為當地知名的女富豪。

離異的李喜梅之後也遇到自己現任的丈夫、26歲的貴州男子大雙。兩人在交往一段時間後，李喜梅決定與大雙結婚。為了這段婚姻，李喜梅先是拿出888萬元當作聘金，在婚禮當天又拿出1000萬元的嫁妝，同時又贈送大雙3套位於廣州的房地產，另外還有兩輛要價888萬元的名貴豪車。李喜梅甚至還在結婚過程中加碼「改口費」，大雙只要對著李喜梅的父母喊爸媽，一聲就能拿到人民幣1萬元，而大雙當天一口氣喊了300聲，最終入袋300萬元。

總計李喜梅在這次婚禮所砸下的費用，不計算房產價格的話，光是現金支出就高達人民幣3076萬元。為此也有不少網友表示十分羨慕，但也有網友狠酸「不圖錢圖什麼？圖她生活不能自理？圖她是殘廢嗎」、「說不圖她錢自己都不信」。