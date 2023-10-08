新竹縣文化局《續修新竹縣志》纂修工作，由教授、地方文史學家組成百人團隊，歷經7年完成9卷、40篇、250萬字鉅作，日前受邀參加112年國史館台灣文獻館獎勵出版文獻書刊頒獎典禮，《續修新竹縣志》四卷獲地方志書類優等，已故的泰雅耆老黑帶‧巴彥的《泰雅文化新編》，則獲學術性文獻書刊佳作。

文化局長李安妤表示，2016年啟動《續修新竹縣志》纂修工作，2022年第一階段出版的土地志、住民志、經濟志、教育志及人物志等五卷獲地方志書優等，2023年再推出卷一、政事志、社會志、文化志等四卷，再接再勵獲得優等榮耀。

泰雅族耆老、文史工作者黑帶‧巴彥在9月8日辭世，其著作《泰雅文化新編》，是他一生投注泰雅文化研究的志業成就，及遺留給泰雅族及世人的精神不滅象徵。

黑帶巴彥致力紀錄泰雅文化，有如傳說中堅毅剛強的先祖，透過長期不輟的田野調查、文獻研究，以圖文並茂方式，呈現出完整的泰雅文化系統架構。

李安妤感謝每位文化前輩在歷史文獻領域中的辛苦耕耘，為這世代留下紀錄與見證，該局將著力於地方文史研究人才的培育，持續擔負起地方文化保存「繼往開來」的重責大任，出版更多優良文獻書刊。

李安妤表示，為使大眾能更近距離欣賞黑帶‧巴彥的作品，在新竹縣縣史館佈置「Atayal-認識泰雅文化」書牆，展示黑帶‧巴彥老師數十年來手繪圖稿。

民眾可以透過其細膩的筆觸和眼光，看到台灣原生的動植物如珍貴的台灣黑熊、美麗的五色鳥，還有泰雅傳統編織、搭建住屋的型態，及種植小米農耕過程。文化局在展出現場，免費提供彩繪工具及圖稿，完成者可領取紀念小禮1份，在活動書牆打卡還有機會獲得《泰雅文化新編》一書。