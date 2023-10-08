柳營區德元埤荷蘭村8日一早湧現人潮，園內停車場一位難求，大型遊覽車被引導到園外的停車場停。（張毓翎攝）

柳營區德元埤荷蘭村露營區滿滿帳篷。（張毓翎攝）

許多遊客聚集在風車、打卡布景前擺pose拍照。（張毓翎攝）

台南市柳營區德元埤荷蘭村一早湧現人潮，搭上風車節等活動，相較於平常假日，德元埤荷蘭村來客量暴增至少1倍，停車場滿滿都是車，負責交管的員警將遊覽車引導至鄰近老牛的家停車場停放，有遊客笑說，「能省則省」，荷蘭村免收門票，連假不僅活動多，也有許多能拍照打卡的裝置物，出遊不用擔心傷荷包。

德元埤荷蘭村擁有從荷蘭引進的純風力運轉的荷蘭風車、巨型荷蘭鞋及鬱金香等裝置，園內還設有露營烤肉區。國慶連假期間，台南市政府觀旅局在德元埤荷蘭村舉辦風車節，規畫與風互動的四大主題布景及四大主題活動，以及呼應世界海洋日所舉辦的水域遊憩活動，讓民眾免費體驗，吸引不少家長帶著小孩來玩。

今天是連假第2天，上午天氣非常好，德元埤荷蘭村人潮滿滿，讓商家一掃颱風期間的陰霾，不只園內停車場一位難求，大型遊覽車被引導到園外的停車場停，露營區放眼望去都是滿滿帳逢，許多遊客聚集在風車、打卡布景前擺pose拍照，德元埤水域也可見大批民眾在上面玩獨木舟、立式划槳。

台南市政府觀旅局說，德元埤荷蘭村平時假日人潮約莫1000至1500人，昨日連假第1天4300人，來客量增加至少1倍；來自高雄的黃小姐說，這次連假回台南娘家，趁著好天氣，全家一起出外踏踏青，德元埤入園免費，拍照打卡點多，很划算。