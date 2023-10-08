NOKE的ONETEASPOON排釦丹寧短裙，原價4000元、獨家價2000元。（NOKE忠泰樂生活提供／朱世凱台北傳真）

美麗華的Kiehl’s 新嫩皮緊緻修護組，價值9037元、特價5805元。（美麗華提供／朱世凱台北傳真）

美麗華的PICO 純美國棉雙人兩用被＋床包床組，原價2萬800元，周年慶特價8800元。（美麗華提供／朱世凱台北傳真）

百貨周年慶陸續開打，台北大直地區百貨也跟上腳步，被譽為「最美商場」的NOKE忠泰樂生活周年慶自10月19日至11月19日展開，期間有多家新品牌進駐或快閃；美麗華22日前迎來19周年慶，祭出全館滿5000元送500元、化妝品滿3000元送300元好康，除全館滿額優惠外，期間App會員消費滿3000元，可再參加「暢遊好禮大歡慶抽獎」活動，有機會把電動機車、B＆O耳機等帶回家。

NOKE周年慶期間推出多項特色活動，像是畫作及雕塑作品展等，香氛品牌JO MALONE LONDON、精品巧克力ORIGIN、Bonnie Sugar手作甜點專門店也將陸續與消費者碰面；另外，館內品牌也特別推全台獨家優惠，像是ONETEASPOON的排釦丹寧短裙，原價4000元、獨家價2000元；adidas

女性運動外套 ，原價3490元、獨家價1790元；TSUTAYA BOOKSTORE的英國Kind Bag環保托特包買一送一，餐飲方面也有多種好康。

下載JUT LIFE忠泰生活圈APP並完成註冊，即可享有NOKE周年慶期間的各項優渥回饋。19日至11月19日，首次下載JUT LIFE忠泰生活圈APP，即贈點數100點。首四日加碼全館消費滿1萬2000元，贈電子抵用券300元等；19日到11月1 日第一波消費回饋也有美妝╱設計師服飾╱飾品╱女鞋╱休閒╱文創，當日單櫃滿3000贈電子抵用券300元等好康。

美麗華現正祭出全館滿5000元送500元、化妝品滿3000元送300元，新光、永豐聯名卡友最高單筆滿5000元送700元。今年各家銀行再加碼送出好禮三選一，最高回饋1000元。除全館滿額優惠外，期間App會員消費滿3000元，可再參加「暢遊好禮大歡慶抽獎」活動，贈品有電動機車等；首六日推出化妝品獨家限定組合，LANCOME NO.1小黑瓶搶購組價值8760元，特價3942元；Kiehl’s 新嫩皮緊緻修護組價值9037元，特價5805元。換季居家用品不可少，PICO純美國棉雙人兩用被＋床包床組原價2萬800元，周年慶只要8800元。

美麗華也引進餐飲新品牌，全新熟食料理專賣店–安永鮮物，開幕全店9折歡慶及美麗華App會員可再獲得免費小菜。「開丼」燒肉丼飯、精緻韓式料理–涓豆腐，各式美食齊聚一堂。名品及流行休閒新增多家品牌，包含超人氣潮牌NIKE KICKS LOUNGE、經典運動服飾品牌champion等。除周年慶推出多項優惠外，也在國慶連假推出復古風格「趣遊時光」活動，現場有設計選物、手作文創、創意飾品等多元商品，還有安排陀螺表演、街頭藝人表演，為假期增添樂趣。