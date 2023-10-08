藍白怎麼合？民眾黨總統參選人柯文哲認為，現階段要以民意做標準，國民黨主席朱立倫今天上午南下高雄岡山後協代天府上香祈福及與地方座談會，為立委參選人曹桓榮助選時被問及此事表示，兩黨之間一定要建立在共同的理想、共同的理念，可以在確認成為一個政治聯盟之後再談細節。

民眾黨總統參選人柯文哲提出，他的SOP就是民主政治一切以民意為依歸，藍白合應該要以民調做標準，民眾黨已經清楚表達，剩下就看國民黨怎麼回應。

朱立倫表示，國民黨跟民眾黨之間一定要建立在共同的理想、共同的理念，這一點需要大家共同來確認，確認有共同的理念共同的理想，確認是藍白合，這樣，大家為了這個理念來共同努力，共同結成一個政治聯盟，將來成為執政聯盟，這是最重要的，至於其他所謂的方法從來沒有排除過，這個可以在確認成為一個政治聯盟之後，可以再談細節。

至於台灣民意基金會董事長游盈隆說藍白合已經是一場無聊的春夢，選戰將回歸綠、藍、白，三角督的競爭，藍白也很快會變臉，棄保大戰即將開打，朱立倫認為，個人的評論沒有意見，表示大家都是秉持誠心、耐心、同理心，在這個過程當中，需要大家一起來努力，他相信最後在民意與大家的共同努力之下，一可以水到渠成。