甘家葳秀出亞運銀牌說，今天一早先拿獎牌去告訴媽媽「我做到了！」〉曾雪蒨攝

甘家葳外婆親自餵乖孫阿葳一口烤大豬，要他吃飽吃好才能迎戰明年奧運。曾雪蒨攝

縣長許淑華與信義鄉長全志堅一起送上「信義鄉之光」匾額給甘家葳。〉曾雪蒨攝

甘家葳不但是「台灣之光」更是南投縣「信義之光」，慶祝會上縣長許淑華陪著久美村人一起開心合影。曾雪蒨攝

摘下亞運男子拳擊71公斤級銀牌的亞運好手甘家葳，7日晚間返抵國門，迫不及待連夜趕回南投縣信義鄉老家，即使到家時已經是8日清晨5點多，一早9點跟外婆帶著亞運銀牌去看上個月剛過世的媽媽，告訴天上的媽媽「阿葳做到了！」

今年25歲的甘家葳，今年9月參賽亞運前母親因病過世，他停下練習返鄉淚送母親，銜哀出賽，亞運成功奪牌後看到外婆在機場接機，勇士忍不住像孩子般在外婆懷中哭了，令人心疼；今天一早他則迫不及待拿著獎牌跟外婆去看母親，告慰母親在天之靈，也盼她繼續保佑他明年奧運拿下好成績。

甘家葳說，4強賽中他因為左眉角受傷出血，隔天更因為血腫導致左眼視力模糊，裁判判定他無法出賽，他貼心告訴族人跟關心他的朋友「現在血腫消退後眼睛已經看得清楚了，謝謝大家關心，我很好。」

甘家葳上午在全族人加油聲中出席慶祝會，南投縣長許淑華親自到場頒發獎金，也跟信義鄉長送上「信義之光」大匾額，全村人一起歡呼鼓勵他繼續加油，明年奧運再奪牌。

甘家葳並應大家的要求現場拳擊教學，示範拳擊揮拳防守等基本動作，許淑華也跟甘家葳一起戴上拳擊手套，揮拳高呼「威猛拳，前進奧運！」讓現場氣氛high到最高點！

縣府現場也安排烤大豬跟族人分享這個榮耀與喜悅，甘家葳親自端上烤肉獻給最愛最疼他的外婆還有教練，還餵了外婆一口肉吃，外婆則如慈母般反餵阿葳一口烤豬肉，場面溫馨。

「家葳辛苦了，信義族人還有我們都以你為榮，你是我們心中的金牌！」許淑華回憶比賽當天，大家集結在信義鄉廣場族人一起為家葳加油打氣 看到他確定可以晉級金牌賽全場歡聲鼓舞 雖然因傷無法出賽金牌賽 但其已經確定是我們心中的亞運金牌 休息之後要立即進入集訓 身心靈壓力很大 為控制體重也沒辦法吃喜歡的美食 今天特別準備烤大豬 跟族人和外婆一起開心大啖美食 全體族人一起幫他加油打氣 養足體力 在明年奧運揮出他的威猛全 在明年奧運再度為台灣南投爭光。

甘家葳原本是在本次杭州亞運拳擊賽中，以精湛的拳技一路過關斬將，9月30日男子71公斤級8強賽以5比0擊敗馬來西亞選手， 10月3日在4強準決賽再度以4：1打敗土庫曼強敵，雖因左眉角傷口嚴重，裁判判定無法出賽無緣挑戰亞運金牌，但家葳已經取得了參加明年2024年巴黎奧運會資格，而且家葳浴血奮戰過程充分展現南投不屈不撓的勇士精神，已經烙印在全世界拳迷心中，成為最佳的運動員精神典範。

甘家葳國小時期就讀南投縣久美國小，原本打排球，後轉去南投縣同富國中訓練拔河，訓練期間教練看見甘家葳的潛力，故鼓勵家葳轉拳擊，僅訓練4個月，就拿下全國國中拳擊比賽冠軍，國中畢業後前往新北市鶯歌高商與輔仁大學繼續拳擊生涯，屢創佳績，拿下亞運銀牌後，明年將帶著族人與國人的加油與祝福，繼續往明年奧運金牌之路邁進！