白瑜（左起）、YouTuber丹妮婊姐、Yei在《職想愛上你》相當有默契。（經紀人提供）

「星座圈的女神」白瑜，今年與YouTuber丹妮婊姐搭檔主持三立網路節目《職想愛上你》，2人一個辛辣一個沈穩，激盪出全新的火花。白瑜在節目中以占星專業，分析愛情中的疑難雜症，並搭配節目議題探討遇到親密關係暴力該如何面對？」「如何分辨恐怖情人特徵？」等兩性問題。

《職想愛上你》最新影片中，白瑜聽到來賓因為寵物關係，到對方家過夜也只能在地板上睡覺，她用幽默的方式告訴對方關於土象的星座特點，並逗趣告誡來賓「不要去人家地板睡，狗再可愛也不行！」讓對方自覺「離譜錯誤」，不僅決定好好善待自己，也讓節目有了另類笑果。

近期，白瑜推出「全方位占星學」線上課程，讓大家從認識自己的星盤出發，短短2天就吸引破千人報名參加，而她習慣於星座分析時，以生活化方式分享，簡單易懂的方式更讓她吸粉無數，有許多粉稱讚：「白瑜老師非常有料，不管是說話方式、解盤邏輯、應答溝通、給予指示都非常棒，全方位都是頂級了。」她最近也受百萬YouTuber「Joeman」（九妹）邀請合作影片，不到一周就有近40萬觀看數、千人留言。

驚訝的是，她提出「1個人的身上其實涵蓋12個星座，身上的每個器官，每個部位其實都有不同的星座特點」，少見的資訊令人眼睛為之一亮，但其實白瑜卻認為「找她算命就錯了」，坦言自身觀點認為努力的人可以改變命運，也使得粉絲開始敲碗「希望老師直接開新節目來解讀星盤」。