2024總統大選倒數，在野勢力整合尚有變數，民眾黨主席柯文哲喊話國民黨總統參選人侯友宜，民眾高的一方當正的，輸的一方推薦副手。台灣民意基金會董事長游盈隆8日直指，國民黨很難接受柯的建議，主因是老大心態作祟，且藍白合不成，對國民黨的傷害遠大於民眾黨，侯友宜的損失遠大於柯文哲，這就是柯吃定國民黨的原因。

游盈隆指出，根據1996宜蘭經驗，以及往後政黨公職提名運用民調的各種方式，例如55比、73比或全民調，因為是同一個政黨的內部競爭，情況相對單純。如果運用到不同政黨之間的結盟，情況必然複雜許多。爾虞我詐，藍白合陷入僵局，是可以理解的。

游盈隆表示，柯文哲快刀斬亂麻，提出「藍白合，比民調，輸的退選」，乾淨俐落，一記重拳擊中要害，國民黨差點被打趴在地。幾天後，看國民黨沒具體反應，柯主動讓步，提出「不堅持輸的退選」，試圖營造一種「可以談、願意談」的氛圍，釋出善意和誠意。這些都可圈可點。但隨後又提一些修正說法，就顯得畫蛇添足。

游盈隆認為，國民黨很難接受柯的倡議，除了看不清或不願屈服於現實外，最主要是老大心態作祟，百年老黨放不下虛矯身段，以副手身份搭配一個新興小黨去打一場總統大選，情何以堪？

「國民黨領導階層應回頭去看2000年總統選戰。」游盈隆表示，那一場總統大選不但帶來史上第一次政黨輪替執政，國民黨黯然下台，隨後也造成國民黨大分裂，宋楚瑜親民黨迅速崛起，國民黨民意支持度掉到12％，淪為老三政黨。

游盈隆說，2024總統大選，如果最後得票數，柯文哲第二，侯友宜第三，某個程度重演2000年總統大選劇情。選後，國民黨四分五裂，是可預期的；何況，23年前的中國國民黨家大業大，遠非今日國民黨可比。國民黨自上個世紀九十年代，從主流與非主流之爭、新黨出走、宋楚瑜出走、親民黨崛起，如果再經歷一次類似2000年總統大選挫敗，國民黨還有明天嗎？

他下結論，簡單地說，藍白合不成，國民黨的傷害遠大於民眾黨，侯友宜的損失遠大於柯文哲。柯文哲從「沒什麼好損失的」（Nothing to lose）玩到現在，越玩越大，就算把現在贏的都吐回去，他還是沒什麼損失。他可以豁出去，可以把所有籌碼都推出去，大膽賭一把，但國民黨不敢，這就是柯吃定國民黨的原因。

游盈隆說，從另個角度看，藍白合不成，柯可以轉向鴻海創辦人郭台銘，而這時候也正是郭最癢的時候。如果說，藍白合是大整合，柯郭合就是小整合。沒有大整合，卻促成小整合，只要能對賴清德構成威脅，就是有意義的整合。但問題的本質還是一樣，郭台銘願屈居副手嗎？看起來機會不大，不過，在牌還沒掀出來之前，他就是一個關鍵點（pivot)。

文末，他感嘆，誰也沒想到，2024台灣總統大選會演變成今天這樣，選民最關注的焦點不是賴清德的國家希望工程，而是在野勢力的分分合合。