今年度城市工程品質金質獎名單揭曉，高雄市政府教育局提報公共工程類別4所偏鄉學校中央廚房新建工程，包含溪埔國中、大樹國小、路竹國小、燕巢國中全部獲獎，讓20校共4700多師生能享有優質營養午餐。

教育局表示，4校興建中央廚房期間遭遇新冠疫情肆虐、人力工資原物料上漲、開挖地基後需變更設計、工程灌漿期程逢雨季等諸多挑戰，所幸在市府、學校、廠商合作下克服難關，不但如期完成，還獲金質獎肯定，達成偏鄉小校聯合供餐，穩定供餐品質之目標。

為解決偏遠地區學校午餐困境，教育局協助提升偏遠地區學校午餐品質，110年推動「教育部推動偏鄉學校中央廚房計畫」申請新建中央廚房9校、擴建中央廚房10校及成立3個食材聯合採購策略聯盟校群，共獲得中央補助經費約4.6億元。

局長謝文斌說，偏鄉學校中央廚房工程的永續發展與經營，是教育局追求學童飲食健康與堅持學校午餐品質決心展現，獲獎肯定與榮耀，未來將會持續朝向精進學校工程品質邁進。