還有颱風將生成，天氣粉專「天氣風險」指出，昨天形成的布拉萬颱風，這周會通過關島附近後北轉，預估是一個又強又大的颱風，所幸是往日本南方海面去，對台灣沒有影響，氣象專家賈新興表示，周六（14日）南海附近有熱帶低壓發展，可能增強成熱帶性低氣壓或颱風，影響台灣天氣。

天氣風險分析師李至晟在臉書指出，目前洋面上有2個颱風，一個是之前影響台灣的小犬，現在位於香港近海緩慢西移，為當地也帶來不小的風雨，預測明天會減弱並接近海南島。另一個是昨天形成的布拉萬颱風，將在這周通過關島附近後北轉，電腦模式都看好會成為一個又強又大的颱風，所幸位在遠洋上，對東亞的陸地不會有影響。接下來還有熱帶擾動發展，等到接近周末（14、15日）才有進一步增強的空間。

賈新興也在臉書表示，周六（14日）南海附近有熱帶低壓發展趨勢，將影響台灣天氣；明起東北季風增強，明晚到周三（9至11日）東北部有異常降雨，將出現較大雨勢，北部、東北部也會有感降溫。

至於近日天氣，李至晟表示，今天鋒面通過，接著明天東北季風南下，北台灣降溫，預估這波東北季風將在收假日（10日）前後達到最強，周四（12日）稍微減弱後又再度增強，中長期來看台灣都是東北季風的天氣型態，代表時序進入秋天，後續中南部降雨將逐漸減少。