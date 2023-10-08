中油宣布，國際油價漲勢拉回整理，9日凌晨零時起汽、柴油各調降0.1元。調整後，中油參考零售價格為92無鉛汽油每公升30.7元、95無鉛汽油每公升32.2元、98無鉛汽油每公升34.2元、超級柴油每公升28.3元。

中油本周浮動油價調整原則之調價指標7D3B周均價下跌5.41美元，新臺幣兌美元匯率貶值0.050元，國內油價依公式計算跌幅為4.42％。按浮動油價機制調整原則，汽、柴油應調價格與本周參考零售價格相比，汽、柴油應各調漲2.4元及3.8元。

不過，為維持價格低於亞洲鄰近國家（日、韓、港、星），汽、柴油各吸收1.8元及3.2元，吸收後95無鉛汽油超出30元，進一步啟動油價平穩措施，第一階段吸收25％調幅四捨五入，汽、柴油每公升各再吸收0.7元。

中油指出，經雙重平穩機制啟動，汽、柴油共各吸收2.5元及3.9元，國內汽、柴油實際每公升各調降0.1元。累計112年至9月底止，中油共吸收約87.72億元。