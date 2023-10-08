國道客運「新竹轉運站－桃園國際機場」1250路線將於10月11日起增班。（新竹市政府提供／王惠慧新竹傳真）

疫情結束後出國人潮與日俱增，新竹市政府持續協調業者增開直達桃園機場的國道客運班次，「新竹轉運站－桃園國際機場」1250路線繼今年8月增至20班次，日豪客運10月11日起至10月底，平日再增班至24個班次、假日增班至26個班次，且增班計畫已獲交通部公路局核定，將依實際載客情形滾動檢討班次。

交通處表示，暑假時因應市民出國需求，業者增加至20班次，考量市民乘車需求持續成長，經與業者協調，10月11日至31日平日增至24班次、假日增至26班次，且國道客運1250路線已納入「桃竹竹苗通勤定期票」優惠範圍，有購買「桃竹竹」或「桃竹竹苗」通勤定期票的市民朋友，可多加利用。

交通處也補充，今年8月業者通知市府增班計畫，而後因人力調度不及臨時減班，嚴重影響市民乘車權益，市府接獲反映後，立即發函交通部公路局要求業者改善。

市府表示，這次增班計畫，已要求業者依規定提報交通部公路局，且已獲該局核准及同意公告增班計畫，市府將與交通部公路局持續督促業者依核定計畫行駛，若未依核定計畫行駛，將協請交通部公路局依規開罰，確保民眾權益。

「新竹轉運站－桃園國際機場」1250路線由新竹轉運站發車，途經公園、二分局、馬偕醫院、清華大學、交通大學、第二航廈、第一航廈，票價為150元，可使用電子票證（悠遊卡、一卡通、icash）於車上刷卡或於車上購票。若有無障礙需求，可提前2天預約，業者將協助安排無障礙車輛。