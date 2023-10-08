當地居民去年成立自救會，到工廠前抗議，但都沒有得到結果，如今終於看到希望的曙光，被勒令停工。（本報資料照片）

大村鄉黃厝村美港路上的同益企業公司，主要生產羽毛粉飼料，收集禽畜屠宰場在屠宰後所棄置的羽毛，經由烘乾、高壓蒸氣水解等製程，成為可被動物吸收的飼料粉原料。（本報資料照片）

彰化縣大村鄉同益企業專門回收禽類羽毛再利用，卻未加裝防制設備，長期排放空汙廢水，讓地方居民聞惡臭40年，過去居民曾發動多次抗議，今彰化縣環保局表示，從2018年開始稽查該廠291次，前後裁罰421萬6000元，經長期埋伏及執行多次稽查檢測結果都超標，認情節重大，命該廠立即停工。

1973年設立的同益企業，專門回收屠宰場羽毛再利用，製成羽毛粉、羽毛肥等飼料與肥料的原料，工廠長期散發如死老鼠般惡臭，令人作嘔。該公司低調指，雖盡力改善中，仍不符社會期待，若有違法將概括承受。

當地居民無奈，表示長年飽受惡臭之苦，清晨4、5點就開始臭了，就連衣服都不敢曬在外面，那個味道「像極可怕的屍臭味」，去年成立自救會，到工廠前抗議，但都沒有得到結果，如今終於看到希望的曙光，被勒令停工。

彰化縣環保局表示，自2018年開始大村鄉及員林市一帶常有民眾檢舉不明惡臭，鎖定該羽毛飼料廠執行早鳥夜鶯稽查專案，前後執行異味污染物稽查檢測共36次，另依工廠管理輔導法及空氣污染防制法規定，函請經濟部工業局輔導改善污染防制技術。

不過該廠除未取得設置許可證違法設置羽毛飼料設備外，在2020年11月、2022年6月、11月及今年1月、4月，遭環保局查獲周界異味污染物超標，依違反空氣污染防制法共裁罰421萬6000元，也因該廠於1年內經2次限期改善，仍繼續違反空污法同一條款規定，依第96條規定認定情節重大，於7月12日命該廠立即停工。

環保局強調，目前除命該廠停工外，也要求限期清除廠內產生惡臭的羽毛物料，於8月31日將停工前，將已收受的羽毛清除完畢。同時在工廠周邊架設監視系統 24小時監控車輛進出狀況，若發現該廠有違法操作情形將移送地檢署偵辦，絕不寬貸。