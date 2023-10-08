花蓮市公所斥資4千萬在中山公園興建首座風雨籃球場，未料啟用不到2個月，竟遭人惡意燒胎毀損，讓一早前往運動的民眾看了相當生氣，大嘆「公德心何在」。（民眾楊均濰提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮市公所斥資4千萬在中山公園興建首座風雨籃球場，未料啟用不到2個月，竟遭人惡意燒胎毀損，讓一早前往運動的民眾看了相當生氣，大嘆「公德心何在」。（民眾楊均濰提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮市長魏嘉彥今天到遭人惡意燒胎破壞的風雨球場了解毀損範圍，強調將向破壞者求償，「自己做的事情，自己負責」。（摘自花蓮市長魏嘉彥臉書）

花蓮市公所斥資4千萬，在市立圖書館旁的中山公園，興建首座風雨籃球場，未料啟用不到2個月，竟遭人惡意毀損，全新地面出現一道道燒胎痕跡，讓民眾看了相當生氣，大嘆「公德心何在」，市公所也已報警，將向破壞者求償。

花蓮市公所向客家委員會爭取逾3000萬元經費挹注及自籌款，共斥資近4000萬元，在中山公園內，興建轄內首座風雨球場，今年8月啟用後，便吸引許多熱愛打籃球的民眾相揪打球，未料今天上午有市民前往運動時，發現全新的地面竟出現「燒胎」痕跡，氣得趕緊通報市公所。

公所團隊獲報後第一時間已報警處理，經警方調閱監視器發現，今天清晨4點多，有群年輕人騎機車進入球場後，持續在場內繞行，接著開始在場地上燒胎冒出濃煙，據了解，球場內有4處區域因燒胎造成焦黑，甚至有2處漆面已被磨到看見水泥底部。警方目前已鎖定對象，將陸續通知對方到案說明，並依刑法毀損罪移送法辦。

花蓮市長魏嘉彥今早前往場地了解，見公物遭人惡意毀損，氣憤及痛心地說，目前已掌握破壞場地的對象，將向其求償，金額初估約上百萬，「自己做的事情，自己負責」。

另外，球場內除地面遭人燒胎毀損，四周還有菸蒂、飲料等垃圾，魏嘉彥呼籲民眾，球場內都有裝設監視器，請隨手將垃圾帶走，共同維護社區環境，否則將依規定開罰，公所未來也會在入口處圍起欄杆，嚴禁車輛進入並請警方加以取締。