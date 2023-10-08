日媒報導，根據日本首相岸田文雄明天將發表的演說內容，七大工業國集團（G7）將針對生成式人工智慧（AI）開發者，制訂國際指導方針及行動規範。

日本讀賣新聞報導，岸田10月9日將在聯合國主辦的「網路治理論壇」（IGF）上，將以AI為主題進行演講。岸田將在演說中強調，能確認資訊發布來源技術的重要性。

有關生成式AI等高度AI系統，岸田將在演說中指出「在最快這個秋天要舉行的G7視訊峰會上，將針對開發者制訂國際指導方針及行動規範」。

日本是今年G7輪值主席國，將主導商議生成式AI管理方式等內容的「廣島AI進程」（Hiroshima AI process）。

面對生成式AI帶來的風險，在今年底前制訂包括使用者在內的國際指針前，首要之務是先針對開發者提出因應對策。

G7將在針對開發者的行動規範方面明確規定，為確保AI透明度，要求開發者揭示系統功能及風險資訊；預料也會在行動規範中規定，敦促開發者進行「數位浮水印」等技術開發，目的是讓使用者可以區分所聽到的聲音及看到的影像是否為AI所生成。

岸田在演說上將提到「生成式AI透過精緻的假照片及假資訊造成社會混亂等情況，帶來威脅經濟社會的風險」，並訴求有必要在「推動」及「規範」求取平衡。

作為因應假資訊對策，岸田將指出「為促進可信賴資訊的流通，推動開發並普及能證明確認資訊來源將是有效作法」。