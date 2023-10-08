殲-20戰機在極端環境下發射飛彈

殲-20戰機首席試飛員說，儘管它因維持高隱形性能，必須把彈藥藏在機腹武器艙，但仍能在極端的戰場環境下發射飛彈，在戰鬥中獲取戰術優勢。

據中方官媒《環球時報》報導，殲-20戰機首席試飛員李剛在央視本周播出的受訪影片中說，自從殲-20戰機2011年首飛以來，花了將近7年，才入列中方空軍服役。而在這段期間它進行了一連串以戰鬥為導向的試飛，向極限挑戰，並在一切極端條件下驗證安全。

他認為，試飛中最大的挑戰之一，就是在極端的戰場條件下，模擬緊急發射飛彈。李剛指出，試飛過程中，除了在高G力下進行機動桶滾外，還要打開機腹艙門，發射飛彈。他說，在按下發射鈕後，從按鈕到發射出去，中間還有個過程，要是這時，有敵人發射飛彈攻擊，他就必須機動，但這種機動可能很急，可能是一個大的過轉速律，緊接著是一個大的過載。

他說，在這種狀況下，飛彈從彈艙發射出去。至於試飛員要驗證的，就是在這種情況下，不能有危險，也就是機彈分離，不讓飛彈擊中自身戰機，或引發任何危險的安全性考驗。

李剛說，雖然試飛充滿風險，但還是必須在實際狀況下進行，把真正好用、管用的武器裝備交到部隊手裡。他並強調，想要做到這點，就必須充分試驗。而要求匿名的專家說，相關實測證明，殲-20不僅能在理想狀態下發射，也能在緊急和極端狀況下發射，取得重要的戰術優勢，並在遭受攻擊時加以反擊。此外，這位專家說，相關試飛顯示，殲-20的武器艙和內置武器機彈分離系統設計良好，並已經過實測驗證。