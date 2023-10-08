好市多有不少熱賣商品，一名男子日前在賣場買到一款海鹽奶油餅乾，讓他一片接一片，直呼很好吃，文章吸引千名會員討論，網友一致好評狂讚，指該款餅乾成分不僅單純，鹹甜的口感很像小時候吃的可口奶滋，「這個會停不下來，回購很多次了。」

原PO前天（6日）於臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》指出，日前在賣場餅乾零食類的層架上發現一款海鹽奶油餅乾，售價僅297元，他立刻放入購物車，返家後打開嘗鮮直呼，「覺得很好吃」，但近日再到賣場想回購卻找不到，問網友是不是不會再進貨？

貼文引發千名網友關注，多數買過的人都大讚超好吃、成分單純，更有人說口感很像兒時的餅乾可口奶滋，「這牌子的餅乾都好好吃，成分也單純」、「這個會停不下來，回購很多次了」、「很像小時候吃的可口奶滋」、「好吃＋1」、「鹹甜鹹甜的，很好吃」、「剛去買，還真的不錯吃耶！」、「這個真的超級無敵好吃 全家祖宗三代都覺得沒在誇張」。

也有知情人說，這款餅乾之前是鐵盒包裝，原PO買到的97結尾標價，是即期出清商品，「97結尾的，我記得是出清的商品」、「之前買過鐵盒的，吃了好吃想再去買就沒了，足足等了1年才又買到」。