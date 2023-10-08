副縣長鄧桂菊等人宣告活動開始。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣政府與交通部觀光署，為明德水庫打造全新品牌形象「水漾明湖」，並在國慶連假期間辦理一系列活動，8日環湖健行活動，讓大家沿著日新島、大壩等區域環湖一周，飽覽湖畔風光，並透過闖關遊戲更加了解明德水庫。

苗栗縣府近年來積極推動明德水庫老景點活化與轉型，持續推動「明湖水岸觀光遊憩廊帶觀光環境整備計畫」，透過打造「水漾明湖」品牌活化明湖碼頭區與海棠島，並辦理主題活動引入人潮。

國慶連假期間規畫「水岸樂活，精彩湖畔」健走、水陸域活動，7日客家擂茶DIY及市集活動、現場演出；今天8日環湖健行活動將讓縣民朋友們沿著日新島、大壩等區域環湖一周，飽覽湖畔風光並透過闖關遊戲更加了解明德水庫。

縣府文化觀光局長林彥甫說，為再現明德水庫風華，結合陸海空觀光遊憩系統，在客委會支持及經費補助下，除了打造環湖的自行車道，也結合遊艇碼頭、海棠島等水域遊憩活動專區，規畫立式划槳、獨木舟等，並利用空中索道等遊戲概念，將明德水庫打造成為多元化的遊憩區。

苗栗縣副縣長鄧桂菊、議員許櫻萍、孫素娥、曾玟學、曾美露、頭屋鄉長徐鑫榮、苗栗市長邱鎮軍、縣府文化觀光局長林彥甫等人，8日共同為環湖健行活動揭開序幕，並且邀請民眾攜家帶眷再度到明德水庫遊玩。

鄧桂菊表示，苗栗縣觀光發展在前縣長徐耀昌、縣長鍾東錦的大力推動下，三義有鐵道自行車、公館有出磺坑再造歷史現場，到現在頭屋明德水庫將打響「水漾明湖」全新品牌形象，也要感謝客委會以及各級機關、地方協會的支持與協助，相信未來明德水庫將為苗栗的歡光旅遊再添一處新亮點，以「苗栗Style」展現在地觀光旅遊風貌，未來不管要親近大自然或體驗刺激有趣的遊憩活動，都可以在苗栗玩透透。

文觀局指出，10月9日至10月10日上午8時至下午2時訂於海棠島辦理水陸域活動體驗，將能一邊體驗SUP立槳，一邊欣賞明德水庫秋日景色，希望藉由主題活動引入人潮，帶動明德水庫全區域之觀光與產業發展，變成多元遊憩新據點。