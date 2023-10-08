85度C推出應景萬聖節的蛋糕和造型麵包，每款都搞怪又吸睛，最低35元的銅板價即可品嘗。(85度C提供)

喝咖啡吃蛋糕還有機會抽最夯的iphone 15系列手機，咖啡控趕快筆記。85度C近期再度推出「全明星攻略」之大咖抽iphone 15 pro，即日起至11月1日民眾在門市或85APP線上消費指定商品組合，最低119元，就有機會抽中市價40400元的iphone15 pro，預計抽出2名幸運兒，每筆消費可享1次抽獎機會。

即日起至11月1日「全明星攻略」之大咖抽iphone活動，85度C推出3組明星商品組合，消費任一組即可參加抽獎。商品組合包括A區咖啡分享組，一次購買1張咖啡寄杯卡，限定中大杯美式、招牌、拿鐵咖啡。B區則是歡聚共享組，購買指定整膜蛋糕1款；還有C區獨享套餐組，購買指定大杯咖啡搭配指定切片蛋糕，最低119元起，就有機會把市價40400元的iphone15 pro帶回家。

85 cafe APP會員在11月1日前，在實體門市或85 cafe APP線上訂餐單筆購買任一區指定商品，結帳時報會員電話，就能自動參加抽獎活動。抽獎採累計制，單筆發票為一次抽獎機會。

此外，瞄準萬聖節商機，85度C推出應景萬聖節的蛋糕和造型麵包，不管是小黑炭、魔鬼精靈，還是骷顱頭傑克等，每款都搞怪又吸睛，超萌外型讓人愛不釋手。其中「菠蘿小鬼」香軟巧克力麵包搭配可可風味菠蘿皮和滑順的巧克力奶油，裝飾上可愛的眼睛，調皮又美味的菠蘿小鬼，只要35元的銅板價即可品嘗。85度C萬聖節西點即日起到10月31日搞怪開賣，全台限量6萬4千顆，業者表示預估將帶來640萬銷售額。