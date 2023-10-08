前高雄市長韓國瑜及侯友宜11日即將再度同台，是否有助於藍白合？國民黨主席朱立倫今天上午南下高雄岡山後協代天府上香祈福及與地方座談會，為立委參選人曹桓榮助選時被問及此事的看法，朱立倫認為，韓國瑜在國民黨有一定影響力，歡迎他加入一起努力。
朱立倫表示，韓國瑜本就是國民黨非常重要的成員，在黨內有一定影響力，我們非常歡迎韓市長跟我們大家一起來努力，「任何可以促成團結的事情我們都是很歡迎的。」
前高雄市長韓國瑜及侯友宜11日即將再度同台，是否有助於藍白合？國民黨主席朱立倫今天上午南下高雄岡山後協代天府上香祈福及與地方座談會，為立委參選人曹桓榮助選時被問及此事的看法，朱立倫認為，韓國瑜在國民黨有一定影響力，歡迎他加入一起努力。
朱立倫表示，韓國瑜本就是國民黨非常重要的成員，在黨內有一定影響力，我們非常歡迎韓市長跟我們大家一起來努力，「任何可以促成團結的事情我們都是很歡迎的。」
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