時序接近年尾，許多民眾已經開始規劃明年的出國旅行，相信有不少人好奇，什麼時間買機票，最有可能獲得優惠的價格呢？Google旗下的航班查詢工具「Google Flights」分析，以今年為例，年底機票最好在10週前預訂，大約就是本週六（14日）前，隨著假期腳步愈近，票價將逐漸水漲船高；Expedia網站則推薦週五出發的國際航班，有機會以平常8折左右的價格入手。

綜合歐洲新聞台、「商業內幕」網站報導，隨著各地旅遊需求大爆發，出國若不想花大錢，提早預訂機票絕對是個好選擇。根據Google Flights資訊，以12月中旬出國為例，最好選在10週以前、也就是10月14日左右，這時較有可能買到便宜機票，錯過這個時機，價格將逐漸提高，可選擇的座位也愈來愈少。

線上旅遊網站Expedia則是分析數百萬筆航空公司數據，推算出「週日」是最有可能買到便宜機票的時間，最貴則是週五和週六。但若以出發時間來看，通常選在「週五」搭乘國際航班則最為划算，票價約是平常的8成左右。

另一個常令旅客擔憂的問題，是班機突然延誤、甚至取消，導致計畫好的行程被迫臨時改變，在疫情趨緩後，確實也出現不少航空業者因為缺工，而導致航運作業大亂。根據Expedia統計，最好選擇凌晨3點到早上9點之間搭機，因為這是機場報到、安檢等環節運作最順暢的時段，超過下午3點的航班則較有可能出現延誤或取消的情況。

最後專家建議，盡可能避開旺季出遊，一來可以撿到便宜機票，到了機場也不用人擠人。買票時可以利用Expedia、Kayak或Skyscanner等網站比價，或直接向航空公司訂票，有時反而能拿到不錯的價格。