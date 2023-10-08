國慶將至，諾魯總統昆洛斯今天清晨搭機抵台，聖克里斯多福及尼維斯聯邦總督萊柏也應我國政府邀請，將於10月9日至13日來台參加我國國慶活動，外交部表達誠摯歡迎，強調訪團來台，充分彰顯兩國深厚情誼。

昆洛斯今天清晨5點多抵台訪問5天，外交部長吳釗燮親自在機門迎接，昆洛斯抵台在機場發表簡短談話，感謝蔡英文總統和我國政府邀請他來訪參與國慶活動，他也對即將到來的國慶表達祝賀之意。

諾魯總統訪團此行共17人，包括諾魯教育部長孟克（Richard-Hyde Menke）、土地管理部副部長艾吉爾（Jason Bingham Agir）、外交暨貿易部次長塔布那（Dominic Joselito Tabuna）、國會議員柏尼克（Shadlog Armait Bernicke）及史考蒂（Charmaine Eraidinomo Scotty）等重要官員與民意代表。

外交部副發言人蕭光偉也表示，聖克里斯多福及尼維斯聯邦總督萊柏也應我國政府邀請來台，此行為萊柏於今年2月上任總督後首度訪問我國。訪問期間，將會晤蔡英文總統，並於國慶日當日向蔡總統致賀、參加國慶大會及國慶酒會。

萊柏訪團也將接受外交部長吳釗燮款宴、參訪財團法人國際合作發展基金會、台北市政府工務局公園路燈工程管理處花卉試驗中心、國立故宮博物院、臺北101大樓及松山文創園區等經建文化設施。

蕭光偉指出，今年適逢克國獨立建國暨台克兩國建交40週年，外交部長吳釗燮甫於上（9）月18日至20日以總統特使身分赴訪慶賀，受到萊柏等克國高層熱情接待，訪問成果豐碩。萊柏於吳訪問克國三周後即率團蒞訪，充分彰顯台克兩國深厚情誼。

他說，我國與克國自1983年建交以來，邦誼穩固友好，克國政府歷年來堅定支持台灣參與聯合國（UN）、世界衛生組織（WHO）、聯合國氣候變化綱要公約（UNFCCC）、國際刑警組織（INTERPOL）及國際民航組織（ICAO）等國際組織。

他強調，今年4月4日克國國會全體議員無異議通過決議，支持台灣的國際參與，展現克國不分朝野一致支持台灣的友好立場。此外，雙方在農業、醫衛、教育、資通訊、婦女賦權、氣候韌性及永續發展等領域密切合作且成效卓著，嘉惠克國人民的民生福祉。