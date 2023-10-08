民進黨總統參選人賴清德日前在高雄中山大學演講時，一名女學生提問如何解決民進黨掌權帶來的腐敗貪污問題，事後慘遭綠營網軍出征，賴則發文聲援女學生。對此，國民黨新北市議員、立委參選人葉元之提出3點分析，並痛斥賴依舊是那個又會演且表裡不一的政客。

賴清德日前出席中山大學青年講座，一名女學生提問，如何解決「民進黨掌權帶來的腐敗貪污」，賴反問「哪一個具體事件」引發熱議，女學生事後也慘遭出征，賴則發文喊這樣的攻擊沒有必要，「人民是國家的主人，任何人都有權利對政府提出質疑，要求政府對執政進行說明，不應因此遭受網路攻擊」。

對此，葉元之今（8）日在臉書提出3點分析，他首先表示，賴清德自視甚高，卻沒有反省能力，自以為從政多年口才好、經驗豐富，面對女大生質疑不釋疑，反而想把女大生辯倒；再來，民進黨執政讓年輕人唾棄，徹底流失年輕人的心。雖然女大生一時語塞，但其他大學生幫忙指出民進黨執政的缺失，為女大生發聲，對抗鴨霸政客；最後，賴當初若用謙卑的態度回答問題不回嗆，女大生會被霸凌嗎？明明是自己造成的結果，卻裝局外人、裝清高。

「賴內心很可怕，表面的他不是真正的他，很會演」。葉元之提到，此事讓他想起之前賴清德當台南市長時，颱風天不放假，害小學生要去上課，後來風雨太大決定放假，他又在路上勸小學生回家，照片還被「好心人」拍到。葉元之直言，當時要不是賴清德不放假，小學生會危險嗎？所以有了「賴神勸童」的成語，內容是明明是自己造的孽，卻在那裡假惺惺，葉直言，賴依舊是那個又會演且表裡不一的政客。