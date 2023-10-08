基隆市長謝國樑日前赴月眉土資場聽取都發處對其復營運前置作業說明，但暖暖區市議員陳冠羽指出，市府辦這場說明會，卻在很多重要的細節上語焉不詳，他質疑主管的市府都發處在這件事的處理上荒腔走板甚至護航業者。市府表示，後續會針對議員的提醒，進行跨局處的溝通。

2019年，設置在信義區的月眉土石方資源堆置處理場因為豪大雨造成南側邊坡坍滑，遭基隆市政府勒令停業，去年12月業者取得了復營運許可，不過到目前為止，都還沒有正式恢復營運。

陳冠羽質疑，謝國樑先前曾在市議會承諾會召開「地方說明會」，但迄今沒有召開。其次，市府先前承諾要把關砂石車的流量、對橋梁、道路的監控，在當天的簡報中都含糊其詞。

另外，警局日前傳出警力不足，市府卻要求第三分局要加強取締，不僅額外加重警勤負擔，也無視於業者本應安排的交通紓導工作。至於環保局應負責的空汙、水質汙染等問題，在當天的簡報中也付之厥如。

市議員林旻勳也認為，市府應該強化道路、橋梁的養護及監測，以及道路粉塵砂石、水源水質等問題的監控，另外，對於砂石車進入土資場必經的暖江橋也應該做好交通規畫，如設置左轉專用號誌等。

基隆市政府都發處長謝孝昆表示，月眉土資場在恢復營運前，市府各單位將會進行進一步的溝通，並要求業者在相關的前置準備完成，才會召開地方說明會；但迄今為止還沒有明確的時間表。

謝孝昆強調，針對議員的提醒，市府會持續加強要求業者，尤其是把關砂石車通行車次、於橋梁增設監測設施，要求業者配置義交協助交管，道路維護將由土資場定期刨鋪及修復，增設洗車台並派水車清洗路面等各方面。另外，也要求土資場業者要進行內部控管，透過合約要求運送業者配合，若有違規採取扣點機制。

謝孝昆強調，若土資場業者止式恢復營運，都發處將會同警察局、工務處、產發處、環保局、交通處等單位，每月至少辦理一次定期和不定期的土資場聯合稽查，若查有未符規定者，將依基隆市土石方管理自治條例進行裁罰，並限期補辦手續，同時得按次處罰，必要時並得勒令停止營業。