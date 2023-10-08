就讀蘇澳海事的2名學生立即從學校翻牆過去幫忙推車。（洪方生提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

2名學生趕緊把熄火的車子推到安全的地方。（洪方生提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

宜蘭縣蘇澳鎮數日前晚上發生一起驚險事故，1名林姓老翁駕駛自小客車行經國立蘇澳高級海事水產職業學校前的平交道時，車子突然熄火，卡在柵欄下方，駕駛嚇傻且動彈不得！2名準備上課的蘇海學生，緊急翻牆幫老翁把車子推到安全的地方，並協助接電，老翁直呼「生死一瞬間，嚇死了」。

據了解，3日晚上7時許林姓老翁駕駛白色自小客車行經蘇澳海事前的平交道時，車子突然熄火，怎樣也發不動，卡在柵欄下方動彈不得；就讀蘇海夜校食品科的2名學生停好車準備上課時，注意到停在鐵軌旁的車數分鐘都沒動靜，2人看情況危急，直接翻牆衝過去幫老翁的車子推離平交道並往安全的地方停靠。

幫忙的學生說，準備上課時，在學校裡注意到在鐵軌旁的老翁可能需要幫忙，因為他的車熄火且卡在柵欄下很接近平交道的地方，經過3、4分鐘都沒動靜，跟同學顧不得上課時間逼近，直接翻牆去救人，並協助他接電發車。

林姓老翁驚魂未定的說，熄火的當時真的嚇壞了，幸好有路過熱心民眾幫忙，3個人幫忙推車，一問才知道是蘇海的夜校學生，方能逃過一劫，真的是生死一瞬間，嚇死人了！