嘉義縣長翁章梁（右）探視今年滿百歲的黃羅也好人瑞，致贈金飾祝賀。（廖素慧攝）

嘉義縣長翁章梁（左）探視今年滿百歲的黃水船人瑞，與其家人切蛋糕同慶。（廖素慧攝）

嘉義縣長翁章梁（右二）探視人瑞薛傳標，稱讚他有好文采。（廖素慧攝）

嘉義縣高齡化全台第一名，有142位百歲人瑞，110歲黃德成是最年長人瑞，也是全台最高齡鄰長，人瑞們分享養生之道是寫作、多吃蔬果，還有聽老婆的話，縣長翁章梁今天探視人瑞們致贈重陽禮金，誇獎這些養生法很讚。

在水上鄉三和村方圓50公尺內有3位人瑞，包括110歲黃德成及其弟媳黃羅也好今年滿100歲、102歲薛傳標，而蔡英文總統曾於2020年重陽節親自登門祝賀黃德成。

黃羅也好阿嬤育有2子3女，與兩位兒子及媳婦們同住，她勤儉持家，生活樸實，受子孫及鄰里喜愛。

祖籍大陸山東省的薛傳標與祖籍四川省的太太在水上鄉生活，歲月靜好，他熱愛寫作，將自己返鄉的心情記錄成冊，文字優雅，流暢文筆，讓翁章梁稱讚有加，驚呼薛先生的文采極佳。

鹿草鄉黃水船今年滿百歲，性情溫和，與近百歲妻子長年務農，夫妻倆胼手胝足打拚有成，30年前在鹿草建造樓房，老夫老妻形影不離，住附近的兒子及媳婦每天都會回家探望，黃水船分享他長壽的秘訣是多吃蔬果、飲食清淡以及聽妻子的話。

翁章梁說，嘉義縣目前共有142位人瑞，其中女性有94位，參加各銀髮據點活動的也以女性居多，鼓勵更多男性鄉親走出來，一起到鄰里間互動，隨著年紀漸增，抽菸、飲酒、嚼檳榔的習慣最好戒掉，大家健康呷百二。

翁章梁今天親自探視黃羅也好、黃德成、薛傳標及黃水船等多位人瑞，致贈重陽禮金9000元及金飾，另外致贈今年滿百歲的黃羅也好及黃水船總統府敬老狀，家族成員均到場同慶，場面溫馨。