俄羅斯去年2月入侵烏克蘭，同年4月遭逐出聯合國人權理事會，如今俄烏戰事未歇，俄國將試圖透過不記名投票重返理事會，此次投票將透露國際間對俄國的支持力道。

法新社報導，聯合國大會10月10日將投票選出15個新的聯合國人權理事會（U.N. Human Rights Council）成員國，任期自2024年至2026年。

人權理事會的47名成員主要按地區分配，每個大型地區性集團大多會預先選出自己的候選人，並交由聯合國大會批准通過。

不過，今年有2個集團的面臨僧多粥少的局面，包括拉丁美洲的巴西、古巴、多明尼加共和國和秘魯將爭奪3個席次，東歐的阿爾巴尼亞、保加利亞和俄羅斯則將角逐2個席次。

莫斯科的候選資格引發外界質疑，就在這次投票的前幾天，俄軍才以飛彈攻擊烏克蘭的赫羅札村（Groza），在當地造成逾50人死亡，整個村落屍橫遍野。

美國國務院不願透露姓名的發言人對法新社表示：「我們希望聯合國成員堅定拒絕（俄羅斯）荒謬的候選資格…俄軍成員犯下違反國際人道法的行為，包括在烏克蘭犯下戰爭罪和反人道罪。」

10日舉行的投票將以不記名的方式進行，或許會讓外界更加看清這個分崩離析的世界中，部分開發中國家已厭倦了西方國家對烏克蘭持續不斷的關注。

想獲選為人權理事會成員的國家，至少得在193個聯合國成員國中拿下97票。