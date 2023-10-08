漢堡王新推「國王大雞堡」便在招牌上玩創意，成功掀起話題。（漢堡王提供／朱世凱台北傳真）

即日起限時到拿坡里炸雞買「酷樂雞腿桶」就免費送「滋汁腿排桶」。（三商餐飲提供／朱世凱台北傳真）

向來愛玩創意的速食品牌漢堡王，靠著火烤美味吸引不少粉絲，不久前才拿麥當勞優惠券玩梗，如今又被網友發現連自家的招牌都能搞怪，更名成了「雞堡王」，瞬間滿頭問號，紛紛在社群留言「這是怎麼回事？」、「是店主不想付加盟金了嗎？」對此官方也給出回應。

有網友在臉書社團「路上觀察學院」貼出一張照片，只見漢堡王長春店的招牌上，「漢」字被打了一個叉，旁邊還多一個「雞」的字樣，就連英文G上也多了疑似雞的可愛插畫，吸引近萬人按讚，不少網友留言「？？？」、「這是在鋪梗嗎？」、「退加盟囉？」、「退加盟懶得換招牌喔？」詢問漢堡王官方才知，原來是品牌近期將推出「國王大雞堡」，號稱比先前推出的總匯辣雞腿堡之雞排增量約25％、外脆內香且多汁，換招牌的行銷手法頗具創意，為新品累積不少聲量。該產品原價單點139元，嘗鮮單點129元／套餐174元。

迎接雙十國慶連假，拿坡里炸雞也推買一送一優惠。即日起到11月2日，購買「酷樂雞腿桶」，將免費贈送「滋汁腿排桶」，組合原價660元，現在只需390元，等同於5.9折現省270元。