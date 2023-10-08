什麼樣的男人最嫁不得？《搜狐網》盤點十二生肖，其中兔、龍、羊3生肖男全都上榜，他們不是幼稚男就是大男人主義者，有的還是媽寶男。這些男人通常本事不大，但脾氣不小，女人嫁他們肯定會辛苦一輩子。

▌生肖兔

屬兔男對待妻子比較溫柔，乍看是個好丈夫，但其實並非如此，屬兔男性格不太成熟，因此不會很顧家，做他們妻子必須包辦家裡所有事情。此外，屬兔男比較不懂得體諒妻子，有時還會抱怨另一半不解風情，但妻子操勞了一天，根本就提不起性趣，他們為妻子準備的驚喜，還不如幫做家務事來得實在。

▌生肖龍

屬龍男比較成熟，但往往非常大男子主義，因此就算自己說錯了，也絕不肯承認。他們非常喜歡吹牛，因此年輕時常讓另一半「擦屁股」，而老後也因為吹牛，時常給兒女添麻煩。這樣的男人不會讓自己的形象受損，因此在外人面前常會耍威嚴，可以說本事不大，脾氣倒是不小。

▌生肖羊

屬羊男算得上是媽寶男，習慣聽從家裡長輩的安排，即便結婚也會依照父母意思物色對象，一旦父母有中意的人，就會按部就班結婚生子。和這樣的人過日子，有時也能過得不錯，不過萬一得罪長輩，就麻煩大了。你若違背長輩的話，他們的批評就會接踵而至，直到妳點頭認錯為止，這樣的男人沒有主見，一輩子不會有太大出息。