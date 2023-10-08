啦啦隊女神「梓梓」董梓甯目前為P. LEAGUE+福爾摩沙台新夢想家啦啦隊Formosa Sexy隊長，而擁有傲人身材的她，被網友封為「真人版娜美」；日前她帶著同為啦啦隊的lulumi一起到成功嶺找她的助理，更帶著「有點情色」的食物組合慰勞他，之後直呼要對方為她「做牛做馬」。

梓梓昨（7）日在IG發文表示要去成功嶺找她正在當兵的助理「有這樣的老闆去懇親，當兵還會累嗎？」她表示，這應該是自己近期最早起床的一次，由於不敢一個人去，所以找來lulumi陪她，由於兩人懇親完後續都還有工作，因此還向助理開玩笑喊話，希望對方退伍後可以好好為她做牛做馬。

影片中可見，梓梓穿著灰色貼身連身短裙，性感指數破表，大秀北半球，而陪她來的lulumi穿著一樣火辣，只見她穿著肚臍式外衫，背後大片全裸，讓梓梓直呼哪是隨意穿；而當她走進成功嶺時，連懇親用的單據都還沒拿出來，一名穿著軍裝的男子就問道：「你好，是找張中宇的嗎（我助理的名字）」讓她直呼「沒想到還能有刷臉懇親的一天，謝謝欸」。

然而，要準備進營區時梓梓和lulumi還特地在超商買了一根熱狗、2個茶葉蛋來慰勞助理，更大尺度的說這是「情色組合」。貼文一出，粉絲大讚，「超讚又暖心的老闆懇親，走路直接橫著走，助理要一輩子做牛做馬了」、「這麼好的老闆我也好想要」、「有這樣的老闆真是貼心，助理可以簽終身契約了哈哈」。