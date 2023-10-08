命理師江柏樂在接受媒體訪問時表示，如今中秋節已過，這也代表著節氣轉換。他點名龍、狗、牛、羊、兔等5個生肖的民眾，必須要額外小心留意，避免因為意外而發生血光之災。

根據媒體報導指出，命理師江柏樂受訪時表示，明年屬龍者不僅正值太歲，還有刑破。由於刑破是指五行生剋（陰陽五行氣場不合），龍年屬土，土又生金，因此屬龍者要特別留意血光之災，像是空難、船難或是車禍。

除此之外，在2024年中，屬狗者正沖太歲，屬牛（破太歲）、羊（邢太歲）、兔（害太歲）的民眾則是偏沖太歲，這4個生肖的運勢與屬龍者相同，在2024年會相對較差，平時出入真的要多加留意。再者，屬兔者還需要注意爛桃花。

江柏樂也提醒，雖說節氣後會沖煞明年犯太歲的生肖，但如今桃花兔年尚未結束，屬馬、鼠的民眾要慎防最後一波爛桃花，尤其是可能爆發婚外情、未婚生子等等。政商名流也有可能會在這段時間爆出醜聞。