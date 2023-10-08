上周中秋連假國旅人潮銳減引發外界熱議，批評國旅太貴，都要花錢還不如不如去日本玩，一名網友看到國旅一直被酸，忍不住想平反一下，好奇問網友哪個縣市國旅CP值最高，貼文PO出後許多人推屏東墾丁及東部、外島，而根據訂房網業者統計，台灣人最愛的國旅縣市前5名依序為台北、台中、高雄、台南、宜蘭。

一名網友日前在PTT發文，問全台22個縣市中，國旅CP值最高的縣市是那些？問題拋出後引起網友討論，有人認為「玩國旅沒在看CP值的」，也有人推薦「金門」、「雲林吧，劍湖山」、「蘭嶼跟馬祖都很不錯」、「台灣能玩的就屏東、台東、花蓮、宜蘭跟外島」。

還有內行人表示，「花蓮民宿我覺得很便宜，選擇性又多，但是花蓮真的蠻無聊的，墾丁淡季11月至3月也不錯，天氣不冷不熱，房價只有熱門期間的1／3，約1200至3000元之間，就只貴在住宿，佔掉一半以上的旅費。

根據旅宿平台業者Agoda在8月發布的調查，台灣旅客最喜歡的國旅縣市前5名，第一名為台北，原因是活動豐富加上交通便利，第二名是台中，有許多網美景點，其中高美濕地被國際譽為「一生必遊之地」，第3名高雄，有西子灣、大東濕地公園、駁二藝術特區，第4名台南、第5名宜蘭。