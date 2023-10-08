2024總統大選藍白是否能合作備受外界關注，針對民眾黨總統參選人柯文哲拋出的「比民調」，國民黨參選人侯友宜日前回應，民調不是唯一的方法，「藍白合」應是政黨間先談妥、制定SOP，再進一步完成後續整合。對此，國民黨前立委陳學聖建議，國民黨若要成大局，近期面對民眾黨時，應「累積善意、不回嘴」，並透過立委小雞們深化組織動員實力，屆時藍白若要談，會更為容易。

陳學聖昨（7）日在臉書發文表示，柯文哲與侯友宜的主張看似南轅北轍，但實際上，雙方已開始在「對話」，而非「對決」。他指出，可以看到在面對相關議題時，藍白雙方的對話層級越來越高，已從過去幕僚間交換意見，到現在由主帥親自回應，雙方合作意願也越來越明朗。

陳學聖指出，藍白雙方現在看似完全沒有交集，合作瀕臨破局，是因為侯友宜與柯文哲拋出的合作條件，都是為了要顧好基本盤。他研判，除非雙方或有一方，一開始就有合作會破局的想法，否則藍白陣營一定會慢慢調整角度，往中間靠攏，一旦水到渠成，合作就有機會了。

陳學聖坦言，侯友宜「民調不是唯一方法」的主張，很可能會被刻意操作成「不敢比民調」，對他的支持度會造成一些短暫衝擊，但若藍營要成大局，就該多累積善意、不回嘴。陳學聖建議，國民黨此時可多藉立委小雞們的造勢，深化組織動員實力，「如果真落實了，到時藍白要來談，就容易多了」。

另外，侯友宜今在台中被記者問到「藍白合」相關問題時再度強調，政黨之間的理念要志同道合，他反對台獨、希望兩岸和平，且一定要政黨輪替、終結貪腐，藍白之間的合作一定是以這個基礎往前走。侯友宜還提到，台灣有6成以上的人希望政黨輪替，也因此，藍營只會與白營合作。