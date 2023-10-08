喝咖啡是許多人每天的習慣，但要小心錯誤的飲用方式，恐提神不成反對健康產生負面影響。對此，營養師劉怡里提到，曾收治一名女性個案，產後請完產假返回職場，但面對初為人母的壓力，經常覺得很疲勞，而她的提神方法就是，每天喝2000cc的黑咖啡。然而此舉卻導致其出現胃食道逆流、胃潰瘍、臉上長滿痘痘，甚至還有手抖、心悸及情緒不佳的狀況。營養師強調，喝咖啡不是抗疲勞的好方法，想要提神，不妨可吃優質蛋白質、喝水、茶及柑橘類水果更有效。

劉怡里在《醫師好辣》的節目中表示，一杯中杯的美式咖啡約能讓人維持4小時的清醒度，咖啡因在代謝的過程中，有利尿的作用，因此會加速B群排出體外，反而越喝越累，因此，她不認為喝咖啡是抗疲勞的好方法。

劉怡里接著分享過去收治的一名女性個案，在生完第一胎後，請完產假返回到職場，但面對是第一胎又是新手媽咪，晚上還要帶孩子，每天都容易感到疲勞，於是她便用喝咖啡來提神。然而，該女子竟把咖啡當成水來喝，每天要灌入2000cc的黑咖啡，導致胃食道逆流、胃潰瘍、臉上長滿痘痘，甚至因咖啡因過量出現手抖、心悸的情況，然後情緒也不佳，家人都受到影響，整個生活都不對勁。

後續，劉怡里向該女子說明，這些症狀都是咖啡因過量所致，解決辦法建議可先將咖啡量減半，畢竟一下子戒斷咖啡可能會更疲勞，後面改以蔬果汁或是提神的食物來替代。

談及提神食物，劉怡里指出，可吃4種食物，首先是優質蛋白質，像是豆漿、雞胸肉、雞蛋都是很好的選擇，能讓人瞬間頭腦清醒；其次喝水是非常重要的，水分在體內能增加血流量，也會有提神醒腦的作用；再來是喝茶，茶雖然也有咖啡因，但根據統計發現，3杯綠茶的咖啡因量等於一杯中式美式咖啡，可藉此減少對咖啡因的依賴性；最後是柑橘類水果，如柳丁、橘子、葡萄柚等，其中所含的有機酸在體內有助產生能量，有益於身體健康。