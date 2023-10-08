巴勒斯坦伊斯蘭主義團體哈瑪斯（Hamas）突擊以色列，以方立刻強力反擊。印尼媒體報導，位於加薩走廊的印尼醫院遭以色列空襲，造成1名員工死亡。印尼外交部今天針對以巴衝突升級深表關切，呼籲立即停止暴力。

印尼「安塔拉通訊社」（ANTARA News）今天報導，一間位於加薩走廊（Gaza Strip）的印尼醫院遭以色列空襲，造成1名當地員工死亡。印尼緊急醫療救援委員會（Mer-C）主席穆拉德（Sarbini Abdul Murad）說：「我們譴責以色列對加薩的攻擊，攻擊目標是醫院！」

報導指出，死亡的工作人員名叫羅茲（Abu Romzi），是1名印尼緊急醫療救援委員會的當地雇員，自2011 年就在加薩走廊工作。穆拉德對於羅茲及其他在加薩走廊的亡者深表哀悼。

穆拉德說：「我們要求立即開放加薩走廊邊境，以便國際援助進入加薩走廊。」他還表示，印尼政府應立即敦促聯合國安理會就此次攻擊召開緊急會議。

「安塔拉通訊社」報導，印尼緊急醫療救援委員會位於加薩走廊的1名志工表示，當時發生強烈爆炸，顯然是以色列戰機發射火箭所引起。這起攻擊摧毀了印尼緊急醫療救援委員會的車子和印尼醫院的志工住所。

針對以巴衝突升級，印尼外交部今天發表聲明呼籲立即停止暴力，以避免更多人傷亡。

印尼外交部今早在前身為推特（Twitter）的X平台上發文表示，必須解決衝突根源，也就是以色列佔領巴勒斯坦領土，而解決方式則要依照聯合國的協議。

印尼外交部在聲明中寫道：「印尼對以巴衝突升級深感關切，並敦促立即停止暴力，以避免進一步傷亡。」

穆斯林人口逾85%的印尼，官方或民間向來支持巴勒斯坦建國。印尼總統佐科威（Joko Widodo）去年10月與訪問印尼的巴勒斯坦自治政府總理史泰耶（Mohammad Shtayyeh）見面時，承諾更多的雙邊合作，其中包括來自印尼政府和民間的人道援助。

當時史泰耶對印尼表示感謝，他說：「我們非常感謝印尼對巴勒斯坦實現獨立和獲得聯合國正式會員國的無限支持。」