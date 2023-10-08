學生在汪永文悉心指導下，認真創作木工藝品。（新北市教育局提供）

烏來國中小學學生有許多泰雅族原住民，對於手作的課程特別感興趣，學習過程相當投入。（新北市教育局提供）

教師汪永文上學期結束後，申請退休，得知烏來國中小招募教學換宿教師，汪永文帶著自己的木工技能，於是協助學校推動木工筆課程，帶領學校師生完成木工筆，豐富學生的校園生活。

新北市今年申請教育部教學換宿計畫學校包含十分國小、柑林國小及烏來國中小3校，其中烏來國中小招募的退休教師汪永文。

教育局指出，烏來國中小教學換宿教師汪永文於111學年度退休，每週五下午來到烏來國中小擔任教學志工，指導7年級學生生活科技課程，並帶著校內教師及6年級和8年級的學生製作木工筆。

汪永文指出，學了10幾年的木工車床，當得知烏來國中小學需要1位志工幫忙指導木工課程，感覺這是能參與學校木工教學活動的好機會，便進入烏來協助學校推動木工筆課程。

汪永文教導過程中，課堂上課氣氛融洽，汪永文會和師生分享木工實作經驗，當師生完成作品後，都非常有成就感。

7年級高彩鈺同學表示，非常感謝汪老師教導，讓自己學會了用砂磨機及車木頭做手工筆、吊飾和戒指。

烏來國中小學學生有許多泰雅族原住民，對於手作的課程特別感興趣，學習過程相當投入，完成木筆、吊飾、木戒指等許多漂亮作品。汪永文表示，很高興自己在退休後還有機會到烏來國中小進行木工教學，聽到有些學生做出來的作品會想到要送給家人，特別感到欣慰與感動。

教育局表示，透過申請教育部教學換宿計畫，聘請到具專業教學知能的退休教師協助偏遠地區學校教學發展，而學校提供免費住宿及在地文化體驗作為回饋，一起共同為學生努力，提升學生學習動機。期待更多熱心的退休教師到偏鄉進行協同教學、社團指導、營隊活動等，為學校注入更多教育動能，讓學生受惠。