國內不少學校與公廁，仍有不少是使用傳統的蹲式馬桶。但不少民眾有經驗，若便便太大坨，或是黏性甚佳，往往無法沖掉而堵在桶內，造成下一位使用者「望屎興嘆」。日前就有網友在網路上貼上一張照片，某學校女廁便池前貼著一張公告，還附上一雙免洗筷並說明使用方法，貼文一出，引發眾網友狂笑。

《路上觀察學院》粉絲團，就有網友PO上一張某學校女廁照片，只見傳統蹲式馬桶便池前，貼著一張公告，還附上一雙免洗筷，公告上寫者「拜託拉完屎請沖掉，沖不掉的旁邊有筷子」。

但附註卻幽默寫著，「不是叫你夾起來吃掉，請把它夾到前方便池凹槽以便沖掉，謝謝。」

PO文者解釋，因為是在學校廁所看到，「好奇她們哪來那麼多筷子，我真的想不到文案，想到的不是太噁就是不適合，請大家留言幫我想想看。」

此張照片立刻引起網友狂笑討論，有網友說「笑得我屎都拉出來了」、這樣以後用免洗筷就會想到夾屎不會吧」、「建議附叉子＋牛排刀讓便祕者切塊實用」。

更有網友說，「筷子是夾塞用的，不是呷塞用的！使用前請詳細閱讀使用方法」、「這樣吃飯看到免洗筷會不會有陰影？」、「用免洗筷很不環保欸」、真擔心 筷子被拿來做其他用途。」