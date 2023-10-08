台南市一名男子阮文厚與阮文山都是越南籍移工，去年（111年）1月9日中午，2人參加高姓友人喜宴後，下午又與其他人相約至男住處飲酒聊天。不料，阮文厚與阮文山卻爆發口角，阮文厚竟趁阮文山不注意，突持拿剪刀朝阮文山左胸心臟部位刺入。

行兇後，阮文厚隨即逃離現場，並將剪刀丟棄在現場屋外的牆角，遭刺傷的阮文山逃離時，在樓梯轉角處昏倒，經送醫搶救，發現左胸有穿刺傷合併心臟破裂及左側血胸，所幸救治後倖免於難。

一審法院審理，認阮文厚犯刑法第277條第1項之傷害罪，因雙方達成調解並賠償損失，一審準備程序時具狀撤回告訴，一審裁定公訴不受理。檢方不服，主張應成立殺人未遂罪，提起上訴。

二審法院審理，阮文厚坦承犯行，但矢口否認有殺人之故意，他辯稱：當時已有醉意，無法分辨手中拿的是什麼，是對方先挑釁，我才會誤拿剪刀刺傷對方。

法官認，阮文厚竟因與對方發生爭執，一時氣憤難平，就趁毫無防備之下，持剪刀猛然直刺對方胸部，造成「左胸穿刺傷合併心臟破裂、左側血胸」。阮文厚當時主觀上具有殺人之不確定故意。

法官審酌，雙方已達成調解，並給付調解金額完畢，阮文山也當庭表示撤回本件告訴。阮文厚事後已有悔意並有積極彌補，考量其所犯殺人未遂罪，依規定減刑後，法定最低刑仍為有期徒刑5年，就本件犯罪情節，屬法重而情輕，因而依刑法第59條之規定減輕其刑，並依法遞減之。

二審法官日前撤銷一審判決，阮文厚被依犯殺人未遂罪，處有期徒刑3年。可上訴。

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