嘉義縣30多歲女子1年多來狂打119電話1500多通，還曾問消防員「我是不是有病？」，嘉義市消防局不勝其擾，屢次勸慰無效，依消防法開罰，目前該女子已被強制就醫，嘉市消防局表示，依法最重得罰鍰5萬元，籲請民眾勿 無故撥打占用119救護專線。

據了解，這名女子住在嘉義縣市交界處，因情緒低落常常打119抒發心情，嘉市消防局經統計自2021年12月至今年8月底，接獲該女子打1500通電話到119，分別使用5隻不同手機門號，且大多在深夜時候。

嘉市消防局值勤人員詢問她需要救護車救援嗎？或有災情要通報嗎？該女子就說「自己心情不好」、「想找人聊聊」，還會問值勤人員「我是不是有病？」

雖然她換用不同手機打電話，但久了消防局人員辨識出其聲音、發話位置，苦口婆心勸慰她，或告知她行為有觸法之虞，但她依然故我，甚至曾一個晚上打10多通電話。

嘉市消防局副局長郭立昌表示，民眾無故惡意撥打119，恐會嚴重影響勤務，該女子經多次勸阻，也告知觸法之虞，該女不聽勸，還爆粗口，因而依法開罰，依據今年6月公告實施的新修訂消防法，得罰鍰1萬元至5萬元。