針對國民黨被指是「在野無法整合的元凶」，國民黨主席朱立倫今（8）日南下為黨籍立委參選人曹桓榮助選時做出回應。
獨立參選總統的鴻海集團創辦人郭台銘，日前宣布連署已達最低門檻，而郭辦發言人黃士修指國民黨設條件是「在野無法整合的元凶」。
朱立倫今日上午南下高雄岡山後協代天府上香祈福，並與地方舉行座談，為曹桓榮助選，期間被媒體問及對黃士修發言的看法時，頓了約2秒才回應：「沒有意見」。
針對國民黨被指是「在野無法整合的元凶」，國民黨主席朱立倫今（8）日南下為黨籍立委參選人曹桓榮助選時做出回應。
獨立參選總統的鴻海集團創辦人郭台銘，日前宣布連署已達最低門檻，而郭辦發言人黃士修指國民黨設條件是「在野無法整合的元凶」。
朱立倫今日上午南下高雄岡山後協代天府上香祈福，並與地方舉行座談，為曹桓榮助選，期間被媒體問及對黃士修發言的看法時，頓了約2秒才回應：「沒有意見」。
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