國民黨主席朱立倫8日南下為黨籍立委參選人曹桓榮助選。（林雅惠攝）
國民黨主席朱立倫8日南下為黨籍立委參選人曹桓榮助選。（林雅惠攝）

針對國民黨被指是「在野無法整合的元凶」，國民黨主席朱立倫今（8）日南下為黨籍立委參選人曹桓榮助選時做出回應。

獨立參選總統的鴻海集團創辦人郭台銘，日前宣布連署已達最低門檻，而郭辦發言人黃士修指國民黨設條件是「在野無法整合的元凶」。

朱立倫今日上午南下高雄岡山後協代天府上香祈福，並與地方舉行座談，為曹桓榮助選，期間被媒體問及對黃士修發言的看法時，頓了約2秒才回應：「沒有意見」。

4位總統候選人教育政見出爐 教育界：只看到「錢」及「加碼」
張斯綱批綠「放豬的小孩」 喊話吳思瑤：對賭1000份豬排
走訪眷村聽到4歲童8字形容國慶 李明璇無奈嘆：見多了
#朱立倫 #2024總統大選 #2024立委選舉 #高雄市 #曹桓榮