國民黨主席朱立倫8日南下為黨籍立委參選人曹桓榮助選。（林雅惠攝）

針對國民黨被指是「在野無法整合的元凶」，國民黨主席朱立倫今（8）日南下為黨籍立委參選人曹桓榮助選時做出回應。

獨立參選總統的鴻海集團創辦人郭台銘，日前宣布連署已達最低門檻，而郭辦發言人黃士修指國民黨設條件是「在野無法整合的元凶」。

朱立倫今日上午南下高雄岡山後協代天府上香祈福，並與地方舉行座談，為曹桓榮助選，期間被媒體問及對黃士修發言的看法時，頓了約2秒才回應：「沒有意見」。