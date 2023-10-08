「2023雲林國際偶戲節」邀多國偶戲團隊於雲林縣布袋戲館演出，雲林縣長張麗善8日與荷蘭、義大利、德國、哥倫比亞、美國等國家團隊會面，除進行偶戲文化交流，也與各國成員分享雲林美食，為此次的偶戲節打開國際交流大門，期盼偶戲節未來能成為全球指標性的重要慶典。

張麗善表示，今年的雲林國際偶戲節因疫情趨緩，國際間演出交流解禁，共有5個國家來台演出，包括自荷蘭Close Act劇場、哥倫比亞Botella de Arroz劇團、德國卡巴雷偶劇團、義大利Nina theatre劇團，這也是疫情後再度邀請到國際團隊來到台灣。

另外，去年台灣布袋戲傳習中心與美國西北木偶中心攜手策畫「世界在掌上」特展，大獲好評，今年西北木偶中心館長Dmitri Carter及策展人Francisco Carter再次組團來台，還有達拉斯木偶劇院、密蘇里州偶劇團、西雅圖大學人類學與社會學系相關人員，一起參加雲林國際偶戲節。

縣文化觀光處處長陳璧君提到，雲林國際偶戲節從1999年開辦至今，已邁入第21屆，今年除有新國際朋友來台，更有老朋友再續前緣，大家欣賞新布袋戲實驗室跨界作品《魔戒》；拜訪在地布袋戲藝師，進行刻偶、操偶等技藝交流；前往廟會體驗布袋戲如何在生活裡體現，深入了解台灣布袋戲文化。

陳璧君指出，雲林縣政府為了推展台灣偶戲，全力促成布袋戲傳習中心在雲林設置，是全台第1座以布袋戲為主題的藝文場館，並加入國際AVIAMA（偶戲之友．友好城市國際協會），目前已簽署3個MOU（合作備忘錄），未來將與3個MOU組織持續推動台灣偶戲，讓偶戲節成為全球指標性的重要慶典。