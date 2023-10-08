包養網站尋刺激 男揪美眉嘿咻拍片 露餡瞎掰成人網賺外快

桃園市一名已婚邱姓男子，去年（111年）7月透過通訊軟體的包養群組，認識一名美眉艾莉（化名），雙方一時天雷勾動地火、情慾橫流，2個月內，陸續前往台北、新北、桃園10家摩鐵，不僅嘿咻還拍影片紀念。

邱男妻子無意間發現，丈夫手機裡有與艾莉的性愛影片，還有艾莉傳送的訊息，「看來今天真的要找我這個小三了，你老婆真的好像我，愛亂發脾氣」、「我其實想想我們也才一起沒多久，就要你離婚，真的很靠北欸」。

「但又感覺你不會離婚ㄝ」、「如果你真的跟我在一起了，我會回答說我有男友」、「北鼻，我希望你記得我永遠不會離開你，我只怕你離開我而已」。

邱姓人妻不滿婚姻遭到進入破壞，影響夫妻間圓滿、安全及幸福，依民法請求艾莉負損害賠償100萬元。

法院審理，艾莉辯稱，雙方是透過包養網站結識後，透過通訊軟體聯繫，並談定7000元為第1次性交易之價錢，之後，邱男表示因為我還年輕，希望能拍攝2人性愛影片，並放到他經營的成人網站供人點閱，藉此賺取金錢。

艾莉表示，2人發生多次性行為，同時拍攝性愛影像，是為了要賺取金錢報酬及分潤，並非是為了建立親密情感的交往，沒有侵害配偶權的意圖。為了確保自己順利取得金援，才會持續傳送曖昧訊息。縱使真的有侵害配偶權，請求100萬元精神慰撫金也過高。

法官審酌，艾莉明知邱男為有配偶之人，仍陸續10次在汽車旅館，與男鑫拍攝包含裸露胸部、性器官、口交、性愛影片等，2人之互動行為，顯已逾越一般男女正常交往分際。

法官認，艾莉雖稱與邱男間僅是包養關係，並未涉及男女間情感交往，且其與邱男拍攝性愛影像，是為了供邱男將影片放置在其經營之成人網站，藉此與邱男一同分潤，但提出之存款交易明細或對話紀錄等都無法證明為事實。日前依法判決，艾莉需賠償20萬元。可上訴。

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